Минобороны заявило о готовящейся провокации СБУ в Одесской области

«С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — пояснил он.
По словам генерала, украинские и западные информагентства опубликуют фото и видео этой акции с «бесчинствами русских» для незамедлительного «циничного раскручивания фейков».
Мизинцев подчеркнул, что эта провокация свидетельствует о бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан Украины, и предупредил страны Запада, что у России есть оперативная доказательная база о готовящихся преступлениях киевского режима.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.