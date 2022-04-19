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11:32 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны заявило о готовящейся провокации СБУ в Одесской области

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины готовит в Одесской области чудовищную провокацию, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и массовом уничтожении мирных жителей, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: © РИА Новости

«С этой целью в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей», — пояснил он.

По словам генерала, украинские и западные информагентства опубликуют фото и видео этой акции с «бесчинствами русских» для незамедлительного «циничного раскручивания фейков».

Мизинцев подчеркнул, что эта провокация свидетельствует о бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан Украины, и предупредил страны Запада, что у России есть оперативная доказательная база о готовящихся преступлениях киевского режима.

Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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