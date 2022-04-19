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11:25 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России дали националистам на «Азовстали» время до полудня, чтобы сдаться

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская армия предложила украинским подразделениям, засевшим на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, к полудню сложить оружие, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате “Азовсталь”, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 мск 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — сказал пояснил он.

Минобороны разработало алгоритм капитуляции.

Так, в 13:00 мск должна быть установлена непрерывная связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией, а еще через полчаса вступит в силу режим тишины.

«Фактическое начало действия режима тишины обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всему периметру “Азовстали”, — уточнил генерал.

Затем должен начаться выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов.

Этот процесс продлится с 14:00 до 16:00 мск.

Мизинцев призвал украинских военных, боевиков и иностранных наемников не испытывать судьбу, а прекратить боевые действия и сложить оружие.

«Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе», — добавил он.

Минобороны в минувшие выходные уже предлагало заблокированным на заводе боевикам добровольно сложить оружие, но те отказались.

Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода «Азовсталь» — там укрываются остатки националистического полка «Азов», против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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