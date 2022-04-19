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12:45 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в Telegram новый список украинских потерь в спецоперации, в частности подразделений Национальной гвардии.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.

В списках, составленных на украинском языке, приведены сведения о погибших, раненых и покончивших с собой военнослужащих, обстоятельства смерти и места захоронения.

Перечислены данные 15 погибших, 55 раненых, а также значительного числа дезертировавших — 57 человек.

Накануне российское военное ведомство опубликовало список погибших и раненых солдат и офицеров из украинской воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк «Азов» (против его боевиков в России расследуются уголовные дела).

Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны Минобороны оценило в 23 367 человек.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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