Минобороны опубликовало новый список погибших украинских военных

«Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих Первой бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация актуальна на 29 марта 2022 года.
В списках, составленных на украинском языке, приведены сведения о погибших, раненых и покончивших с собой военнослужащих, обстоятельства смерти и места захоронения.
Перечислены данные 15 погибших, 55 раненых, а также значительного числа дезертировавших — 57 человек.
Накануне российское военное ведомство опубликовало список погибших и раненых солдат и офицеров из украинской воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк «Азов» (против его боевиков в России расследуются уголовные дела).
Задокументированные безвозвратные потери украинской стороны Минобороны оценило в 23 367 человек.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.