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19 апреля, источник: © РИА Новости

Кадыров анонсировал освобождение «Азовстали» уже сегодня

ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе освободят от украинских националистов уже сегодня.

Источник: © РИА Новости

«Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности в украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью “Азовсталь”. В остальных населенных пунктах сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам», — сказал он в аудио, опубликованном в Telegram-канале.

Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе «Азовстали» продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка «Азов», против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

Сегодня российская армия предложила боевикам, засевшим на заводе, сложить оружие. Сделать это они смогут начиная с 12:00. Всем сдавшимся в плен гарантируется сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции.

Минобороны уже выступало с подобным предложением 17 апреля, но националисты отказались прекращать боевые действия.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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