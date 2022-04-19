Лавров: Россия узнает правду о том, что произошло в Буче

«Была создана специальная комиссия, в рамках российского правового поля есть общественная организация, имеющая колоссальный опыт. Они расследовали преступления, совершенные “Белыми касками” в Сирии, и другие случаи. Мы не остановимся перед установлением правды», — сказал господин Лавров в интервью India Today.
«Белые каски» — добровольческая организация, действующая на подконтрольных оппозиции территориях Сирии. По заявлению руководства организации, ее участники занимаются медпомощью и спасением пострадавших мирных жителей. Правительство президента Сирии Башара Асада, а также России и Иран обвиняют в фальсификации военных преступлений и поддержке террористов.
Накануне директор департамента международных организаций МИДа Петр Ильичев заявил, что Россия не собирается инициировать международное расследование ООН о событиях на Украине, в том числе в Буче. Дипломат сомневается в непредвзятости такого расследования. В начале апреля в украинском городе Буча нашли десятки тел погибших мирных жителей. Кремль считает распространенные кадры видеоподлогами. МИД Украины говорил, что трудно думать о переговорах с Россией после случившегося в Буче. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести независимое международное расследование произошедшего.
О ходе 55-го дня военной операции России на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».
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