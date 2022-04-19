Шойгу заявил о последовательном освобождении ДНР и ЛНР российской армией

Вооруженные силы России последовательно реализуют свои задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны, передает «Интерфакс».
«Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», — заявил Шойгу, отметив, что эти задачи были поставлены перед армией верховным главнокомандующим.
Он также отметил, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявил, что ее целью является защита населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевских властей, а также «денацификация» и «демилитаризация» Украины. Незадолго до этого Путин объявил о признании ЛНР и ДНР, а парламенты республик ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве c Россией.
После начала операции России президент Украины Владимир Зеленский разорвал с Москвой дипломатические отношения, ввел в стране военное положение и объявил о всеобщей мобилизации.
К концу марта Минобороны сообщило, что основные задачи первого этапа спецоперации в целом выполнены, а боевой потенциал Вооруженных сил Украины существенно снижен, докладывал начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, это позволит российской армии «сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».
Минобороны также объявило, что выполнило задачи, которые стояли перед российскими военными на киевском и черниговском направлениях. В ведомстве пояснили, что Минобороны намеревалось на первом этапе операции заставить силы Киева сконцентрироваться на удержании крупных городов. Затем планировалось нанести удар, чтобы не позволить Киеву использовать силы в Донбассе.
В ночь на 19 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «битвы за Донбасс». Он пообещал, что украинские войска будут сражаться и защищаться. «Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно», — заявил Зеленский. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак за несколько дней до этого говорил, что «битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой», и призывал жителей этих регионов эвакуироваться.
После обращения Зеленского глава администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай призвал жителей региона срочно эвакуироваться в безопасные районы Украины. «Времени на раздумья не осталось. Решения следует принимать быстро. Уезжайте!» — написал он в Telegram-канале.