После обстрела белгородского села Головчино заведено дело

Действиях представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) подпадают по статью о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям принять меры для установления причастных к обстрелу украинских военнослужащих с целью привлечения их к уголовной ответственности.
По данным следствия, 19 апреля украинские военнослужащие обстреляли из системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино. В результате пострадали местные жители, разрушены более 20 домов.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, занимающиеся сбором доказательств.