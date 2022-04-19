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19 апреля, источник: Lenta.Ru

После обстрела белгородского села Головчино заведено дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела села Головчино Белгородской области со стороны украинских сил. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Действиях представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) подпадают по статью о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям принять меры для установления причастных к обстрелу украинских военнослужащих с целью привлечения их к уголовной ответственности.

По данным следствия, 19 апреля украинские военнослужащие обстреляли из системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино. В результате пострадали местные жители, разрушены более 20 домов.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, занимающиеся сбором доказательств.

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