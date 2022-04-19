Роспотребнадзор заявил, что говорить о завершении пандемии пока не приходится

«На селекторном совещании также обсуждалась ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Обращаясь к участникам совещания, [глава ведомства] Анна Попова подчеркнула, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится», — говорится в сообщении.
Доля омикрон-штамма среди выявляемых случаев коронавируса в РФ выросла до 97,5%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Доля дельта-штамма при этом снизилась до 0,5%.
«За отчетную 15 неделю загружено 1 580 сиквенсов, из которых к геноварианту “омикрон” отнесен 1 541 сиквенс (97,5% от общего количества сиквенсов), к геноварианту “дельта” — 7 (0,5%), к другим недоминирующим геновариантам — 32 (2,0%)», — говорится в сообщении.
Более 40 регионов России отметили превышение среднероссийских показателей заболеваемости ковидом по итогам 15-й недели текущего года, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«По итогам 15-й недели 2022 [года] превышение среднероссийских показателей заболеваемости (51,95 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 43 регионах», — говорится в сообщении.
В целом, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость ковидом за неделю снизилась на 20,4% и на 35,5% по сравнению со средним показателем за последние четыре недели.
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов 13 апреля сообщил, что более 90% от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом приходится на подвид омикрон-штамма ВА.2 или «стелс-омикрон». При этом случаев заражения сублиниями омикрон-штамма BA.4 и BA.5 в РФ не обнаружено.
С начала пандемии в мире зафиксировали около 505,1 млн заражений коронавирусом и более 6,2 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, зарегистрирован 18 092 791 случай заражения, умерли 373 948 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.