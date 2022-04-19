Открылся гуманитарный коридор из «Азовстали» в Мариуполе

«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате “Азовсталь” в городе Мариуполе, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14:00 (мск) 19 апреля 2022 г. Вооруженные Силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований», — сказал Мизинцев, его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.
По всему периметру «Азовстали» также введен «режим полной тишины», прекращены любые боевые действия, а подразделения вооруженных сил РФ и формирования ДНР отведены на безопасное расстояние.
Всего развернуты три гуманитарные колонны. В составе каждой — по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме того, на всех трех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медпомощи.
Минобороны РФ призвало Киев отдать приказ боевикам сложить оружие и сдаться, заверив, что всем военнопленным гарантируют сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, утром 19 апреля российские военные начали штурм территории «Азовстали».
Местные власти утверждают, что на заводе, помимо военных, прячутся мирные жители. По словам начальника патрульной полиции Мариуполя Михаила Вершинина, их количество может составлять тысячу человек.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. «Мариуполь — это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать: уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах», — сказал он.