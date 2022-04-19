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16:22 (мск), источник: РИА Новости

Финляндия закрыла КПП для грузоперевозок на границе с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр — РИА Новости. Погранпереход «Париккала» на финско-российской границе, используемый только для грузоперевозок без возможности передвижения пассажирского трафика, закрыт, сообщает во вторник Пограничная охрана Финляндии.

Источник: РИА Новости

«Пограничные комиссары региона Юго-Восточной Финляндии и Выборгского района (Ленинградской области, России) договорились приостановить движение через временный пограничный переход в Париккала с 19.04.2022 до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за санкций, введенных Европейским союзом против России, движение транспорта на КПП «Париккала» почти полностью прекратилось.

КПП «Париккала» имеет в текущий момент статус «временного пункта пропуска».

Правительство России начиная с 2015 года неоднократно обращалось к финской стороне с просьбой открыть пункт пропуска Сювяоро-Париккала для международного движения. Последний раз дипломаты двух стран обменивались нотами по этой теме в 2017 году. Финские власти отмечают, что недалеко от Париккалы находятся два международных пункта пропуска — МАПП «Ниирала» в Тохмаярви и МАПП «Иматра», а также отмечают, что для МАПП необходимо строительство новых зданий, сооружений, парковок и подъездных путей, что по состоянию на 2019 год было нецелесообразно.

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