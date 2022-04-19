В ДНР заявили, что новым гумкоридором из «Азовстали» никто не воспользовался

«Нет, никто не вышел, — сказал он в эфире Первого канала, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. — Уже предоставлялись [гуманитарные] коридоры. Но те [люди], которые могли выбраться и хотели выбраться, уже это сделали».
Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщила в эфире Первого канала, что руководство республики получило информацию о нахождении на «Азовстали» гражданских лиц. «Поэтому сегодня был очередной коридор, очередная возможность предоставлена [гражданам] выйти с этого объекта», — объяснила она. «Но у нас, честно говоря, есть сомнения в том, есть ли там гражданские лица, которые должны этим коридором воспользоваться», — добавила глава МИД ДНР.
Никоноров также подчеркнул, что гуманитарные жесты, предназначены для того, чтобы противник сдавался в плен, однако из опыта восьмилетней войны, по его словам, это не имеет никакого эффекта, если не продолжать боевые действия. «Когда объявляется перемирие, Украина эти перемирия никогда не соблюдает», — добавил руководитель администрации главы ДНР.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженными силами РФ около «Азовстали» было развернуто три гуманитарных коридора с машинами для перевозки людей, которые примут решение сдаться.
24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины.