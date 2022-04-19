Стратегически важная высота в Донбассе перешла под контроль ЛНР

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что силы Луганской народной республики заняли 29-й опорный пункт украинских силовиков и будут переоборудовать его для организации наступления.
«Это была высота, которую нужно было взять, непосредственно преобладающая высота, с нее просматриваются все населенные пункты. Как на ладони — Донецкий (поселок в ЛНР. — Прим. ред.). Отсюда стреляли всем оружием, которое было. В основном это были гранатометы и “Грады” по Донецкому, Фрунзе, Голубовскому (населенные пункты в ЛНР. — Прим. ред.), куда доставали», — рассказал военнослужащий Народной милиции.
Он уточнил, что силы ЛНР контролируют как стратегически важную высоту 29-го опорного пункта, так и близлежащий укрепрайон украинских войск, но, несмотря на это, пока артиллерия украинских силовиков с других позиций еще достает до указанных населенных пунктов.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.