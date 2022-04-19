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20:02 (мск), источник: © РИА Новости

Стратегически важная высота в Донбассе перешла под контроль ЛНР

ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Силы Народной милиции ЛНР заняли стратегически важную высоту на 29-м опорном пункте украинских силовиков в Донбассе, рассказал РИА Новости военнослужащий оборонного ведомства Евгений.

Источник: © РИА Новости

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявлял, что силы Луганской народной республики заняли 29-й опорный пункт украинских силовиков и будут переоборудовать его для организации наступления.

«Это была высота, которую нужно было взять, непосредственно преобладающая высота, с нее просматриваются все населенные пункты. Как на ладони — Донецкий (поселок в ЛНР. — Прим. ред.). Отсюда стреляли всем оружием, которое было. В основном это были гранатометы и “Грады” по Донецкому, Фрунзе, Голубовскому (населенные пункты в ЛНР. — Прим. ред.), куда доставали», — рассказал военнослужащий Народной милиции.

Он уточнил, что силы ЛНР контролируют как стратегически важную высоту 29-го опорного пункта, так и близлежащий укрепрайон украинских войск, но, несмотря на это, пока артиллерия украинских силовиков с других позиций еще достает до указанных населенных пунктов.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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