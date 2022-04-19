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20:29 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили «Бук-М1» в населенном пункте Барвенково

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ударами высокоточных ракет ВС РФ уничтожили 180 военных и 15 единиц бронетехники Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново — Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Кроме того, российские военные уничтожили 140 самолетов и 490 беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, также уничтожены 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.

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