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22:28 (мск), источник: © РИА Новости

В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле

ВОРОНЕЖ, 19 апр — РИА Новости. Порядка 80 домов оказались повреждены после обстрела расположенного неподалеку от границы с Украиной села Головчино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

Утром во вторник Гладков сообщил об обстреле села Головчино Грайворонского района, отметив, что там есть разрушения. Сначала губернатор сказал, что пострадала местная жительница, затем сообщил о троих пострадавших, одному из них врачи оказали помощь и отпустили. По предварительной оценке Гладкова, более 30 домов получили повреждения.

«Подомовой обход показал, что 76 домовладений имеют разрушения, из них 21 дом с лёгкими повреждениями — разбитыми окнами. Строительные бригады уже обошли около 30 домов и сделали соответствующие замеры по материалам, которые необходимо приобрести. С завтрашнего дня должны приступить к ремонтным работам. Также были повреждены 17 машин, с восстановлением которых будем помогать», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около 10 километров.

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