В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле

Утром во вторник Гладков сообщил об обстреле села Головчино Грайворонского района, отметив, что там есть разрушения. Сначала губернатор сказал, что пострадала местная жительница, затем сообщил о троих пострадавших, одному из них врачи оказали помощь и отпустили. По предварительной оценке Гладкова, более 30 домов получили повреждения.
«Подомовой обход показал, что 76 домовладений имеют разрушения, из них 21 дом с лёгкими повреждениями — разбитыми окнами. Строительные бригады уже обошли около 30 домов и сделали соответствующие замеры по материалам, которые необходимо приобрести. С завтрашнего дня должны приступить к ремонтным работам. Также были повреждены 17 машин, с восстановлением которых будем помогать», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около 10 километров.