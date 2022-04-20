Более трех тысяч украинских военных сдались в Донбассе с начала операции

«Вчера по официальным сообщениям Народной милиции пять бойцов с “Азовстали” сдались в плен. В целом по двум республикам у нас больше трех тысяч военнопленных», — сказал он в эфире программы «Соловьев Live».
По его словам часть военнопленных находятся в Донбассе, «часть были переведены на территорию России».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».
По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.