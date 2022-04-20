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09:48 (мск), источник: © РИА Новости

Су-34 нанесли бомбовый удар по военному объекту Украины

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минобороны РФ показало, как фронтовые бомбардировщики Су-34 наносят бомбовый удар по военному объекту Украины.

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В ролике показан взлёт Су-34 с подвешенными под фюзеляж бомбами. Затем на кадрах аэрофотосъемки демонстрируется авиаудар по промышленной застройке. Здания на видео напоминают строения завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«В ходе выполнения боевой задачи экипажи ВКС России отработали практические авиационные удары по заглублённым долговременным укрепленным сооружениям, используемыми националистическими формированиями, и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», — сказали в Минобороны.

Там уточнили, что нанесение авиаударов выполнялось одиночно и парами, а результаты поражения фиксировали средства объективного контроля самолетов и беспилотники.

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