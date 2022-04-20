МВД: в Россию под видом беженцев хотят попасть участники военных действий на Украине

Петров поднял эту тему на заседании президиума Общественного совета при МВД, передает ТАСС. По его словам, тех, кто пытается проникнуть в страну, «выявляют с определенной периодичностью». Он добавил, что «к ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством», не приведя подробностей. Ранее ФСБ неоднократно сообщала о задержании членов украинских нацбатов, которые под видом беженцев проникали в Крым.
Источник ТАСС говорил, что из ДНР, ЛНР и Украины в РФ прибыло уже более 845 тыс. человек.
По данным МВД, большинство прибывших граждан размещены в восьми регионах: Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Ульяновской областях. В ООН сообщали, что соседние с Украиной страны приняли свыше 4,6 млн беженцев. Эвакуация мирного населения ведется на фоне российской военной операции.