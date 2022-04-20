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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД: в Россию под видом беженцев хотят попасть участники военных действий на Украине

На территорию России под видом беженцев пытаются попасть лица, принимающие участие в военных действиях на Украине, утверждает замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрий Петров. Точное число нарушителей он не назвал.

Источник: РИА "Новости"

Петров поднял эту тему на заседании президиума Общественного совета при МВД, передает ТАСС. По его словам, тех, кто пытается проникнуть в страну, «выявляют с определенной периодичностью». Он добавил, что «к ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством», не приведя подробностей. Ранее ФСБ неоднократно сообщала о задержании членов украинских нацбатов, которые под видом беженцев проникали в Крым.

Источник ТАСС говорил, что из ДНР, ЛНР и Украины в РФ прибыло уже более 845 тыс. человек.

По данным МВД, большинство прибывших граждан размещены в восьми регионах: Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Ульяновской областях. В ООН сообщали, что соседние с Украиной страны приняли свыше 4,6 млн беженцев. Эвакуация мирного населения ведется на фоне российской военной операции.

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Лаура Кеффер

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