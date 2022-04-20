Суд выдал ордер на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Теперь дело о выдаче австралийца в Соединенные Штаты, где ему инкриминируются преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации, и грозит 175 лет тюремного заключения, примет глава МВД Великобритании Прити Пател.
При этом у защиты Ассанжа остается возможность подать апелляцию в Высокий суд Лондона, если министр примет решение об экстрадиции.
Обращаясь к Ассанжу, судья Голдспринг заявил, что у него нет другого выхода, кроме как вынести этот вердикт и передать дело на рассмотрение главы МВД. «Я обязан направить ваше дело к государственному секретарю (министру — прим. ТАСС), чтобы она приняла решение, экстрадировать вас или нет», — сказал судья.
«У вас есть право подать апелляцию в Высокий суд», — сказал он, предупредив, что это нельзя будет сделать до вынесения решения министром и что он должен будет продолжать оставаться в тюрьме.
В январе прошлого года Вестминстерский магистратский суд в Лондоне постановил, что выдача основателя WikiLeaks будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. На этом был основан отказ выдать Ассанжа США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, однако это решение было с успехом оспорено американским Минюстом. 10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса постановил, что Ассанжа можно экстрадировать в США, которые заверили, что администрация президента Джо Байдена не будет настаивать на содержании обвиняемого в тюрьме строгого режима и позволит ему отбывать наказание в родной Австралии, если он будет осужден.
Позже Апелляционный суд предоставил 50-летнему австралийцу возможность обжаловать этот вердикт в Верховном суде. Но тот в марте отказал ему в этом праве, не усмотрев в деле «вызывающего споров правового момента».
При этом даже если глава британского МВД одобрит экстрадицию Ассанжа, точка в этом деле вряд ли будет поставлена. Как передает агентство Пи-эй, у защиты Ассанжа в этом случае остается возможность подать апелляцию в Высокий суд Лондона. Теоретически у австралийца остается шанс оспорить решение и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
У лондонского суда в среду по традиции собрались десятки сторонников Ассанжа. Они держали в руках традиционные плакаты с требованием от британских властей не выдавать австралийца в США и напоминающих, что журналистика не может быть преступлением.
Тем временем международная правозащитная организация Amnesty International предупредила, что если Прити Пател примет решение выдать основателя WikiLeaks, это станет нарушением обязательств Лондона в непринятии пыток и «создаст опасный прецедент для издателей и журналистов во всем мире».