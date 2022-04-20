Военные следователи нашли тела мирных жителей в мариупольской больнице

«В отношении военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (войсковая часть А-2802) возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> “применение запрещенных средств и методов ведения войны”, — говорится в заявлении.
Окончательное количество погибших установят после завершения работ по разбору завалов.
По свидетельствам очевидцев, украинские националисты неоднократно совершали преступления против пленных военнослужащих и мирных жителей, в частности обстреливали жилые дома из крупнокалиберных орудий, нападали на гражданских и минировали инфраструктуру.
В Мариуполе союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка «Азов», против бойцов которого в России расследуется уголовное дело, зачищена вся городская территория.
Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате «Азовсталь», штурм которого начался 19 апреля специально подобранными отрядами.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на сегодняшний день выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.