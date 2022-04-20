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20:46 (мск), источник: ТАСС

В ДНР сообщили об эвакуации еще 127 жителей Мариуполя из района около завода «Азовсталь»

ДОНЕЦК, 20 апреля. /ТАСС/. Еще 127 жителей Мариуполя эвакуировали из района около завода «Азовсталь». Об этом сообщила в среду Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).

Источник: РИА "Новости"

«Спасение мирных граждан происходит через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры. Возможностью эвакуироваться из-под преступного огня националистов воспользовались 127 человек, которые на данный момент находятся в безопасном для жизни месте — населенном пункте Безыменное», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Утром в среду в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что за минувшие сутки из Мариуполя в пункт приема беженцев в Безыменном вывезли 557 человек, а всего с 5 марта — 20 502 человека.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Россия признала республики в соответствии с конституциями ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

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