В ДНР сообщили об эвакуации еще 127 жителей Мариуполя из района около завода «Азовсталь»

«Спасение мирных граждан происходит через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры. Возможностью эвакуироваться из-под преступного огня националистов воспользовались 127 человек, которые на данный момент находятся в безопасном для жизни месте — населенном пункте Безыменное», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
Утром в среду в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что за минувшие сутки из Мариуполя в пункт приема беженцев в Безыменном вывезли 557 человек, а всего с 5 марта — 20 502 человека.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Россия признала республики в соответствии с конституциями ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.