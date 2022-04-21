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07:48 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска за истекшие сутки обстреляли Золотое-5 и Донецкий в ЛНР с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметров, повреждено восемь жилых домов и детский сад, говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по населенным пунктам Золотое-5 и Донецкий с применением артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (11 снарядов). В результате обстрелов в н.п. Золотое-5 повреждено восемь жилых домов и детский сад “Березка”, — заявили в представительстве республики.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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