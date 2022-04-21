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11:01 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска за 64 дня выпустили по ДНР более 22 тысяч боеприпасов

ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Украинские войска за 64 дня эскалации выпустили по Донецкой народной республике более 22 тысяч боеприпасов, зафиксировано 2114 фактов ведения огня, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«За 64 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2114 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 1909. Всего противником выпущено 22 095 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК “Точка-У”, 6 ракет РСЗО БМ-27 “Ураган” и 2639 ракет РСЗО БМ-21 “Град”, — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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