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10:57 (мск), источник: © РИА Новости

Российские ПВО за сутки сбили 13 украинских беспилотников и одну «Точку-У»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. За прошедшие сутки российские ПВО сбили 13 украинских беспилотных летательных аппарата, а также одну тактическую ракету «Точка-У», заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка. Также в районе Донецкая в воздухе сбита украинская тактическая ракета “Точка-У”, — сообщил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Ранее в четверг министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.

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