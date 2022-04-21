14:08 (мск), источник: ТАСС
Что известно о пожаре в оборонном НИИ в Твери
Пожар произошел 21 апреля в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны на улице Афанасия Никитина в центре Твери.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАСС собрал основное о случившемся на данный момент.
Возгорание возникло на втором этаже здания, по деревянным перекрытиям и пустотам огонь стремительно распространился на несколько этажей. Персонал научного учреждения Минобороны России — более 30 человек — эвакуировали.
Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, пожару присвоили третий номер сложности. На тушение огня отправили караулы шести пожарных частей. Из-за пожара в центре города наблюдается задымление.
По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети, здание и проводка были старые.
По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, в результате ЧП погибли два человека, пострадали около 30, судьба еще одного человека пока остается неизвестной. При этом представитель скорой помощи Твери сообщал о 20 пострадавших. В областном ГУ МЧС подтвердили наличие пострадавших, не уточнив их число.
По информации экстренных служб, некоторые пострадавшие надышались дымом, многие получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания. На место происшествия прибыло 14 машин скорой для оказания помощи.
В пресс-службе правительства Тверской области сообщили, что на месте происшествия создан оперативный штаб, который координирует работу по тушению пожара. Проезжую часть в районе ЧП оцепили.