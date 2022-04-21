Кадыров заявил, что «главная цель» в Мариуполе достигнута

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о достижении главной цели в Мариуполе, после того как президент России Владимир Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь» в городе. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
«Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход — сдаться в плен. Надеюсь, у них хватит для этого благоразумия», — написал Кадыров, комментируя приказ об отмене штурма «Азовстали».
При этом глава Чечни указал, что его двоюродный брат Халид Кадыров, депутат Госдумы Адам Делимханов и заместитель командира полка полиции республики полковник Султан Рашаев еще вчера планировали штурм завода.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Боевые действия в районе Мариуполя идут почти с начала российской военной операции на Украине. В начале марта город был окружен, 18 марта Минобороны сообщило, что бои проходят в центральных районах. 16 апреля представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что городская территория Мариуполя была зачищена от украинских войск.
В ночь на 21 апреля Кадыров заявил, что российские войска возьмут «Азовсталь» под контроль в течение дня.
21 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о взятии Мариуполя российскими военными, однако отметил, что на «Азовстали» укрылись «остатки формирований националистов». Министр уточнил, что на территории завода блокированы более 2 тыс. украинских военных. По его оценкам, для завершения операции на «Азовстали» российским военным потребуется около трех-четырех дней.
В ответ российский президент Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным и объяснив это необходимостью сохранить жизни и здоровье российских военных. При этом он распорядился блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что Киев прекратит переговоры с Москвой, если оставшиеся в Мариуполе украинские военные будут уничтожены. Он также говорил о готовности обменять оставшихся в Мариуполе военнопленных на российских пленных. «Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных. Потому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена», — говорил президент (цитата по «Украинской правде»).