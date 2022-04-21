Кадыров объявил, что российские войска взяли Мариуполь «окончательно и бесповоротно»

«Наряду с российскими военнослужащими и бойцами ДНР отработали на высшем уровне, город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов Взято под контроль административное здание металлургического комбината “Азовсталь”, которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория», — заявил Кадыров.
Он также подчеркнул, что российские силы впереди ждет «еще больше ярких побед».
21 апреля Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его, объяснив это решение опасениями за жизни российских военных. Еще он поручил заблокировать промышленную зону предприятия так, «чтобы муха не пролетела». Глава государства также подтвердил, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь и обращение «в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами».
Кадыров пояснил, что такой приказ был дан, поскольку главная цель уже достигнута, украинские военные заблокированы в промышленных зонах предприятия и уже никуда оттуда не денутся.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале объявил 24 февраля Путин. По его словам, цель военных действий заключается в «демилитаризации и денацификации» соседней страны.