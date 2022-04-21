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21:23 (мск), источник: Газета.Ру

Кадыров объявил, что российские войска взяли Мариуполь «окончательно и бесповоротно»

Российские военные «окончательно и бесповоротно» взяли Мариуполь, в том числе здание металлургического комбината «Азовсталь». Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Наряду с российскими военнослужащими и бойцами ДНР отработали на высшем уровне, город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов Взято под контроль административное здание металлургического комбината “Азовсталь”, которое представляет особое стратегическое значение, а также зачищена вся прилегающая территория», — заявил Кадыров.

Он также подчеркнул, что российские силы впереди ждет «еще больше ярких побед».

21 апреля Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его, объяснив это решение опасениями за жизни российских военных. Еще он поручил заблокировать промышленную зону предприятия так, «чтобы муха не пролетела». Глава государства также подтвердил, что всем сдавшимся в плен в этом городе гарантирована жизнь и обращение «в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами».

Кадыров пояснил, что такой приказ был дан, поскольку главная цель уже достигнута, украинские военные заблокированы в промышленных зонах предприятия и уже никуда оттуда не денутся.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале объявил 24 февраля Путин. По его словам, цель военных действий заключается в «демилитаризации и денацификации» соседней страны.

Виолетта Ханенева.

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