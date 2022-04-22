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08:38 (мск), источник: ТАСС

Источник: пожарных в НИИ в Твери вызвали спустя полтора часа после возгорания

В результате ЧП погибли шесть человек и еще 27 пострадали.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 22 апреля. Позднее сообщение о возгорании в Центральном НИИ воздушно-космической обороны в Твери привело к быстрому развитию пожара. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:08 утра. Однако сам пожар произошел около 09:30. Его поначалу пытались тушить собственными силами», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС утверждает, что в какой-то момент из-за задымления в здании открыли окна, что дало приток кислорода к очагу пожара. Этот фактор, потерянное время, а также пустотные перекрытия привели к неконтролируемому росту пожара, его быстрому развитию и распространению по всему зданию. Также не была проведена эвакуация сотрудников.

Известно, что три года назад в ЦНИИ из-за короткого замыкания в лампе также на втором этаже был пожар. Прибывшим пожарным удалось тогда быстро потушить огонь. Пострадавших не было.

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