Суд дал депутату Госдумы Рашкину три года условно

По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкин обвиняется по части 2 статьи 258 УК РФ — «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».
По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.
Калининский районный суд слушал дело с 31 марта. Как сообщал РИА Новости Лазарев, гособвинитель на прениях просил суд приговорить депутата к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года, а защита — прекратить уголовное преследование и назначить судебный штраф. На оглашение приговора представителей прессы не пустили из-за действующего в суде приказа об ограничительных мерах в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», — сказал собеседник агентства.
Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала «совершенно непропорциональными тяжести проступка».
По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.