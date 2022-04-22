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11:02 (мск), источник: РБК

ФСБ предотвратила теракт против гумконвоя России на Украине

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что предотвратила теракт, планировавшийся против российского гуманитарного конвоя на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Теракт был предотвращен на подконтрольной российским военным украинской территории, его планировали диверсанты «по заданию сотрудников СБУ», говорится в сообщении ФСБ.

Они планировали совершить нападение с использованием заминированного автомобиля, уточнили в службе.

В ходе операции сотрудники ФСБ изъяли из тайников два ПЗРК «Игла», три гранатомета, пулемет, 127 ручных гранат, 18 противопехотных и магнитных мин, самодельное взрывное устройство и 8 кг пластида, а также другое оружие и боеприпасы.

Против задержанных завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК России (приготовление к акту международного терроризма).

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму. По ее данным, мужчина был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и планировал устроить подрыв железной дороги. Указание по совершению теракта давали командиры крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», который, по данным ФСБ, участвует в боях против российских военных на Украине.

У него изъяли самодельные взрывные устройства, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу и листовки батальона «Крым».

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