Минобороны сообщило об уничтожении украинского батальона «Калибрами»

Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» украинских военных численностью «до батальона» и техники на железнодорожной станции «Мелиоративное» на востоке Украины. Об этом представитель Минобороны сообщил на брифинге.
«Уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой», — сообщил представитель.
Также Минобороны заявило об уничтожении 80 «националистов», 23 единиц техники и беспилотника в районе поселка Александровка в Донецкой области и комплекса ПВО С-300 в районе поселка Новоселовка.
В течение ночи ВКС России нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по трем украинским военным объектам.
«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — отметил представитель Минобороны.
Российские ракетные войска и артиллерия выполнили за ночь «1285 огневых задач» и уничтожили девять складов горючего и 37 пунктов управления, а также «нанесли поражение» 1221-му опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника.
За ночь силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников и с помощью зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбили тактическую ракету «Точка-У».
По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 140 самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотных летательных аппаратов, 257 зенитных ракетных комплексов, 2448 танков и других боевых бронированных машин, 271 установка реактивных систем залпового огня, 1062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц специальной военной автомобильной техники.
24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью «демилитаризации» и «денацификации», а также «помощи людям на Донбассе». Путин называл ее цели «абсолютно понятными, благородными» и выразил уверенность, что они будут достигнуты. Как утверждает президент, другого выбора у России не было из-за отказа Киева выполнять минские соглашения. В ответ на действия России Украина ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Москвой. На стороне Киева выступают западные страны, которые помогают вооружениями и финансами.
21 апреля Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе. Российское Минобороны неоднократно заявляло, что там укрываются оставшиеся в городе украинские военные. Президент назвал штурм нецелесообразным, мотивировав это тем, что нужно подумать «о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров».
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала боевых действий Украину покинули более 5 млн человек. Большинство (свыше 2,8 млн) уехали в Польшу, следом по числу беженцев идут Румыния (757 тыс.), Россия (549,8 тыс.), Венгрия (471 тыс.), Молдавия (428 тыс.), Словакия (342,8 тыс.) и Белоруссия (23,7 тыс.). Кроме того, покинули свои дома внутри страны еще 7,1 млн человек.
По информации управления верховного комиссара ООН по правам человека на 20 апреля, на Украине погибли 2224 мирных жителя, включая 173 ребенка. Пострадали 2897 человек. В Донецкой и Луганской областях убиты 825 мирных жителей, 1403 ранены. По данным ООН, из них на территории регионов, контролируемых ДНР и ЛНР, погибли 79 человек, 325 ранены.