В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль арсенала ВСУ в Харьковской области

«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», — заявили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны России, на складах, в частности, хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. «Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что там хранились боеприпасы для стрелкового оружия, ствольной артиллерии, вооружения ПВО и различных гранат.
«В ангарах, кроме боеприпасов советского производства, хранились мины и снаряды западного производства», — подчеркнули в Минобороны.