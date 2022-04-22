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19:18 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль арсенала ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты инженерных войск ВС РФ взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу.

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«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», — заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, на складах, в частности, хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. «Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что там хранились боеприпасы для стрелкового оружия, ствольной артиллерии, вооружения ПВО и различных гранат.

«В ангарах, кроме боеприпасов советского производства, хранились мины и снаряды западного производства», — подчеркнули в Минобороны.

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