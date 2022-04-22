В Минобороны сообщили о гибели одиного из членов экипажа крейсера «Москва»

«В результате пожара 13 апреля ракетный крейсер “Москва” получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату. В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести», — сказали в ведомстве.
«Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что Министерство обороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.
В ведомстве сообщили, что большинство офицеров с крейсера «Москва» продолжат службу на Черноморском флоте.
«По результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера “Москва” абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота», — заявили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, некоторые военнослужащие, пожелавшие перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. «Военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас», — подчеркнули в Минобороны.