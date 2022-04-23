МВД заявило о росте совершаемых мигрантами преступлений

В общей сложности за три месяца иностранцами и лицами без гражданства было совершено 10,4 тыс. преступлений.
Как следует из отчетности МВД, с января по март также выросло количество преступлений, совершенных гражданами стран СНГ, — до 8,4 тыс. Это на 12,6% больше, чем в прошлом году. Кроме того, почти на 6% возросло и количество преступлений в отношении иностранных граждан (до 3,9 тыс.), передает ТАСС.
МВД фиксирует рост числа нарушений среди мигрантов с начала года. Как сообщало ведомство, за январь-февраль число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания увеличилось более чем на 114%. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил не пускать в Россию мигрантов, которые отказались сдавать свою биометрию.