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09:56 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД заявило о росте совершаемых мигрантами преступлений

Количество преступлений, совершенных иностранцами в России за первый квартал 2022 года, увеличилось на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщили в МВД.

Источник: РИА "Новости"

В общей сложности за три месяца иностранцами и лицами без гражданства было совершено 10,4 тыс. преступлений.

Как следует из отчетности МВД, с января по март также выросло количество преступлений, совершенных гражданами стран СНГ, — до 8,4 тыс. Это на 12,6% больше, чем в прошлом году. Кроме того, почти на 6% возросло и количество преступлений в отношении иностранных граждан (до 3,9 тыс.), передает ТАСС.

МВД фиксирует рост числа нарушений среди мигрантов с начала года. Как сообщало ведомство, за январь-февраль число нарушений правил въезда в страну и режима пребывания увеличилось более чем на 114%. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил не пускать в Россию мигрантов, которые отказались сдавать свою биометрию.

Лаура Кеффер

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