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11:09 (мск), источник: Life.ru

Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Также за ночь над селом Новая Заря Николаевской области ликвидировано 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Источник: РИА "Новости"

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский Су-25. Штурмовик был уничтожен в населённом пункте Новая Дмитровка Харьковской области. Об этом рассказал на брифинге о ходе «Операции Z» утром 23 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Также в течение ночи уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один “Байрактар ТБ-2” над населённым пунктом Новая Заря Николаевской области», — отметил офицер.

За ночь высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России было поражено 11 военных объектов Украины, включая семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и боевой техники. В результате ударов уничтожено до двух рот личного состава ВСУ, 25 единиц бронетехники и автомобилей.

Ранее Лайф сообщал, что ВС России уничтожили до двух рот украинских националистов и склад ракет для ЗРК «Оса». Кроме того, ВСУ при помощи РФ накануне потеряли 27 единиц бронетехники и автомобилей.

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