Националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя, открыв огонь по месту сбора

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщала, что в субботу запланирована эвакуация женщин и детей из Мариуполя, которая должна была начаться в 12.00.
«Сегодня по просьбе вице-премьера Украины И. Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из г. Мариуполь гражданского населения. Эта мирная акция была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода “Азовсталь” огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан», — сообщается в Telegram-канале народной милиции.
Уточняется, что благодаря действиям российских военных удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения, один военнослужащий получил ранение.
«Данная провокация подтверждает тот факт, что националисты готовы пожертвовать своими согражданами, только чтобы дискредитировать гуманитарные усилия, предпринимаемые российской стороной. Не исключено, что вина за многочисленные жертвы среди мирного населения, если бы эта бесчеловечная акция удалась, была бы возложена на Россию и ее Вооруженные силы», — говорится в сообщении.
Штаб территориальной обороны ДНР при этом заявил, что с 8.00 до 16.00 из Мариуполя в Безыменное удалось эвакуировать 167 человек, в том числе 23 ребенка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.