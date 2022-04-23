Увеличилось число погибших в результате пожара в оборонном НИИ в Твери

По его информации, в ходе разбора завалов найдены тела еще пяти погибших. Отмечается, что работы на месте пожара в оборонном НИИ продолжаются. Ранее сообщалось о шести погибших.
22 апреля сообщалось, что пять человек, пострадавших при пожаре, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего было госпитализировано 13 человек.
Пожар в НИИ войск ВКО произошел утром 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже трехэтажного здания, огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям. Предварительной причиной в противопожарной службе назвали аварийный режим работы электросети. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.