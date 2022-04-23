ВОЗ сообщил о почти 170 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей

«По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки», — говорится в заявлении организации.
Сообщается, что из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев — в Испании, 12 — в Израиле, 9 — в США, 6 — в Дании. Менее пяти случаев выявлены в Ирландии, по четыре — в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному в Румынии и Бельгии.
По данным ВОЗ, возраст заболевших от 1 месяца до 16 лет. Примерно 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.
ВОЗ располагает информацией по меньшей мере об одном смертельном исходе.
Организация заявила, что вирусы гепатита типа A, B, C, E и D не обнаружены ни в одном из этих случаев. Как минимум в 74 случаях был выявлен аденовирус, у 18 человек при молекулярном тестировании обнаружили аденовирус группы F (тип 41).
«SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса», — сообщили в организации.
Как отметили в ВОЗ, общие меры профилактики аденовируса и других распространенных инфекций включают регулярное мытье рук и респираторную гигиену.
Организация посоветовала странам-участницам ВОЗ расследовать случаи острого гепатита у детей и сообщать о них.
При этом ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки или торговлю с Британией или любой другой страной, где выявлены случаи заражения острым гепатитом.