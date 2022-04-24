Палеонтологи описали самых древних птерозавров Южного полушария Окаменелости двух новых видов летающих ящеров нашли в Аргентине
Фоторепортажи
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
7Весенний фестиваль Холи в Индии
09:27 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска выпустили 55 ракет из «Градов» по Горловке

ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 55 ракет из «Градов» по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Кудрюмовка — н.п. Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 “Град”… н.п. Кудрюмовка — н.п. Горловка: выпущено 15 ракет из БМ-21 “Град”», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый обстрел был зафиксирован в 07.55, второй — в 08.30.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

 Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ
В Крыму рассказали, чего панически боится Киев
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы
Сотрудники госбезопасности ЛНР нашли документы о взаимодействии ОБСЕ с ВСУ
США готовят провокации против российских вооруженных сил
Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь