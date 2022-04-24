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10:37 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили, что потери Украины за сутки в боях составили 16 человек

По данным представителя оборонного ведомства республики Ивана Филипоненко, за сутки Вооруженные силы Украины выпустили 30 артиллерийских снарядов по населенным пунктам Первомайск и Золотое-5.

Источник: AFP 2022

ЛУГАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Потери украинских подразделений в зоне ответственности Народной милиции ЛНР за минувшие сутки составили 16 человек. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 16 человек личного состава, три бронетранспортера, семь единиц автомобильной техники», — цитирует его заявление в Telegram-канале пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным Филипоненко, за сутки Вооруженные силы Украины выпустили 30 артиллерийских снарядов по населенным пунктам Первомайск и Золотое-5.

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