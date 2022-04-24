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11:05 (мск), источник: © РИА Новости

В Японии спустя сутки после пропажи круизного судна нашли десять человек

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Спустя более суток после исчезновения круизного судна «KAZU 1» c 26 людьми на борту на севере Японии были найдены 10 человек, восемь из которых без сознания, передает телеканал NHK.

Ранее сообщалось об обнаружении семи человек. Состояние двух из 10 человек пока не уточняется. В районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция.

Судно «KAZU 1» вышло утром в субботу из порта Уторо на северном острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил около 13.15 по местному времени (07.15 мск). По данным Управления безопасности на море, на борту судна находились 24 пассажира, включая двоих детей, и двое членов экипажа.

К предполагаемому месту нахождения судна были направлены два вертолета и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились служащие сил самообороны Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с инцидентом прервал свою поездку по юго-западным префектурам и вернулся в Токио.

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