11:14 (мск), источник: ТАСС
В МО РФ сообщили о спасении российскими десантниками раненного офицера ВСУ
В ведомстве отметили, что военнослужащего ВСУ бросили сослуживцы.
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Найденный с тяжелой травмой военнослужащими РФ офицер ВСУ доставлен в медотряд и прооперирован, он в безопасности. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
«Минобороны России опубликовало кадры спасения тяжелораненого украинского офицера военнослужащими ВДВ. В ходе разведывательно-поисковых действий российскими военнослужащими был обнаружен раненный военнослужащий ВСУ, которого оперативно эвакуировали в полевой медицинский госпиталь где оказали первую медицинскую помощь. После стабилизации состояния раненного вертолетом перевезли в медицинский отряд специального назначения ВДВ, где провели сложную операцию и оказали высококвалифицированную медицинскую помощь», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, 20 апреля в результате штурмовых действий подразделениями Воздушно-десантных войск был найден военнослужащий ВСУ — старший лейтенант Игорь Оленчук — с повреждением правой нижней конечности. Российские десантники вызвали санитарный вертолет. Военнослужащий ВСУ был доставлен в медицинский отряд соединения ВДВ с диагнозом «травматическая ампутация правой голени».
Как выяснилось, военнослужащего ВСУ бросили сослуживцы. 16 апреля он получил ранение и был оставлен ими. У него образовалась гангрена. Проведена операция. Она длилась порядка 3,5 часа в полевых условиях. «Несмотря на то, что он представлял противоборствующую сторону, мы стараемся ко всем, кто попадает к нам, относиться гуманно», — сказал командир медицинского отряда ВДВ.
«Я [раненый] начал кричать, чтобы меня забрали, но все те, кто были рядом, они просто разбежались, я остался один. Я потерял сознание, а когда пришел в себя, увидел, что какой-то парень перетягивал мне ногу жгутом, сказал мне — держись, и тоже побежал. Я полз по посадкам. Спустя трое суток меня нашла российская армия. Я услышал, что кто-то подъехал, начал кричать, что было сил. Один из них меня заметил, остановил бронемашину, проверил, чтобы под мной не было гранат, мин, и тогда они меня вытащили. Буду говорить честно, никто не издевался, никто не бил. Они меня погрузили на бронемашину, привезли в расположение, оказали помощь, поставили капельницу, потом загрузили в бронемашину и уже доставили до полевой больницы. Там еще раз сделали капельницы и обезболили уколами и уже вертолетом доставили в медицинский отряд. Все было сделано быстро, в больнице бы все делалось медленнее. Спасибо большое врачам. Я, если честно, был уверен, что надо мной будут издеваться, бить. Неожиданно хорошее отношение со стороны медицинского персонала», — поделился Оленчук.
После успешной операции военнослужащий ВСУ позвонил 15-летнему сыну, рассказал, что с ним все в порядке, что он жив и в безопасности.