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11:55 (мск), источник: © РИА Новости

Медики подтвердили гибель десяти человек с японского круизного судна

ТОКИО, 24 апр — РИА Новости. Медики подтвердили смерть 10 человек, найденных ранее в районе исчезновения круизного судна «KAZU 1» на севере Японии, сообщает агентство Киодо.

Судно «KAZU 1» вышло утром в субботу из порта Уторо на северном острове Хоккайдо и направилось в район поселка Сяри, где расположены живописные водопады. Сигнал бедствия поступил около 13.15 по местному времени (07.15 мск). По данным Управления безопасности на море, на борту судна находились 24 пассажира, включая двоих детей, и двое членов экипажа.

К предполагаемому месту нахождения судна были направлены два вертолета и патрульные суда. Спустя несколько часов к поискам присоединились служащие сил самообороны Японии. Спустя примерно сутки были найдены 10 человек. Сообщалось, что они были без сознания. Подтвердить смерть человека в Японии могут только медики.

В районе инцидента продолжается поисково-спасательная операция. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с инцидентом прервал свою поездку по юго-западным префектурам и вернулся в Токио.

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