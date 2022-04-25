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00:56 (мск), источник: ТАСС

Во Франции начались протесты против итогов президентских выборов

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Акции протеста против итогов президентских выборов проходят в крупных городах Франции, участники выражают недовольство предварительными данными о переизбрании на второй срок нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает интернет-портал Actu.

Источник: Reuters

В частности, он публикует кадры с площади Святой Анны в коммуне Ренн, где сотни человек выкрикивают лозунги против Макрона, а также против его соперницы во втором туре, кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Группа агрессивных участников акции подожгла импровизированную баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков, а также вступила в противостояние со стоящими в оцеплении стражами порядка.

В свою очередь портал Brut публикует видео с протестного марша в Тулузе. На этих кадрах запечатлены протестующие с транспарантом, на котором написано «Ни Макрон, ни Ле Пен — революция!». Демонстранты кричат, что «не подчинятся» и призывают всех вставать на борьбу против результатов выборов.

Напряженная обстановка сложилась и на площади Шатле в Первом округе Парижа, где некоторые участники акции протеста также вступают в стычки с полицией. По данным агентства Reuters, стражи порядка применили слезоточивый газ. Помимо этой акции в Париже проходят еще как минимум две подобных манифестации. Также массовые демонстрации были запланированы в Марселе, Нанте, Дижоне и других крупных городах страны.

Во Франции завершился второй тур президентских выборов. По предварительным данным МВД страны, после обработки 42% бюллетеней Макрон набрал 51,29% голосов, а Ле Пен — 48,71%. Официальные итоги будут объявлены только в среду или четверг Конституционным советом страны.

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