Во Франции начались протесты против итогов президентских выборов

В частности, он публикует кадры с площади Святой Анны в коммуне Ренн, где сотни человек выкрикивают лозунги против Макрона, а также против его соперницы во втором туре, кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Группа агрессивных участников акции подожгла импровизированную баррикаду из деревянной мебели и мусорных баков, а также вступила в противостояние со стоящими в оцеплении стражами порядка.
В свою очередь портал Brut публикует видео с протестного марша в Тулузе. На этих кадрах запечатлены протестующие с транспарантом, на котором написано «Ни Макрон, ни Ле Пен — революция!». Демонстранты кричат, что «не подчинятся» и призывают всех вставать на борьбу против результатов выборов.
Напряженная обстановка сложилась и на площади Шатле в Первом округе Парижа, где некоторые участники акции протеста также вступают в стычки с полицией. По данным агентства Reuters, стражи порядка применили слезоточивый газ. Помимо этой акции в Париже проходят еще как минимум две подобных манифестации. Также массовые демонстрации были запланированы в Марселе, Нанте, Дижоне и других крупных городах страны.
Во Франции завершился второй тур президентских выборов. По предварительным данным МВД страны, после обработки 42% бюллетеней Макрон набрал 51,29% голосов, а Ле Пен — 48,71%. Официальные итоги будут объявлены только в среду или четверг Конституционным советом страны.