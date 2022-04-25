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02:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: полицейские открыли огонь по автомобилю в центре Парижа

ПАРИЖ, 25 апреля. /ТАСС/. Полицейские в центре Парижа открыли огонь по автомобилю, два человека погибли, один получил ранение. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Actu.

Источник: AP 2022

Инцидент произошел на мосту Пон-Неф близ универмага «Самаритянин». Сообщается, что водитель остановился по требованию патрульных, однако затем в ходе проверки неожиданно нажал на газ и поехал в сторону полицейских. Один из них был вынужден несколько раз выстрелить из винтовки в целях самозащиты, передает информационный портал.

В результате стрельбы смертельные ранения получили водитель и пассажир, сидевший на переднем кресле. Пассажир, находившийся на заднем сидении, был ранен в руку, ему оказали помощь прибывшие на место спасатели. Позже его госпитализировали.

Сейчас зона происшествия оцеплена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Инцидент произошел через несколько часов после митинга сторонников президента Франции Эмманюэля Макрона на Марсовом поле, где он выступил с обращением. Согласно предварительным данным, глава государства одерживает победу во втором туре выборов с 58,4% голосов после обработки 99% бюллетеней.

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