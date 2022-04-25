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02:28 (мск), источник: ТАСС

Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти в 1,5 раза

ТАСС, 25 апреля. Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась почти в полтора раза — с 394 до 586 га, специалисты потушили возгорания на площади 2 311 га, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Источник: РИА "Новости"

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.04.2022 г. в России ликвидировано 85 лесных пожаров на площади 2 311 га. На 00:00 мск 25.04.2022 г. на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 586 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Приморье, здесь действуют восемь возгораний общей площадью 402 га. Еще восемь пожаров площадью 169 га действуют в Свердловской области. Также возгорания зафиксированы в Еврейской автономной области, Забайкалье и Тюменской области.

Огонь тушат 1 142 человека, задействовано 298 единиц техники, два воздушных судна, еще 35 воздушных судов следят за обстановкой. Пожароопасный сезон открыт в 66 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим введен в 22 субъектах РФ.

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