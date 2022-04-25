Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла почти в 1,5 раза

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.04.2022 г. в России ликвидировано 85 лесных пожаров на площади 2 311 га. На 00:00 мск 25.04.2022 г. на территории Российской Федерации действовало 19 лесных пожаров на площади 586 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Приморье, здесь действуют восемь возгораний общей площадью 402 га. Еще восемь пожаров площадью 169 га действуют в Свердловской области. Также возгорания зафиксированы в Еврейской автономной области, Забайкалье и Тюменской области.
Огонь тушат 1 142 человека, задействовано 298 единиц техники, два воздушных судна, еще 35 воздушных судов следят за обстановкой. Пожароопасный сезон открыт в 66 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим введен в 22 субъектах РФ.