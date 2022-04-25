Военные Израиля нанесли артиллерийский удар по объекту в Ливане в ответ на запуск ракеты

«В ответ на запуск Армия обороны Израиля в настоящее время атакует объект в Ливане. Артиллерийские силы ЦАХАЛ в данный момент наносят удар по объекту в Ливане и ведут огонь в ответ на запуск [ракеты] по израильской территории», — отмечается в заявлении.
Ранее катарская телестанция Al Jazeera сообщила, что неизвестные боевики на юге Ливана выпустили ракету в сторону Израиля, которая разорвалась на открытой местности и не достигла еврейских поселений.
При этом указывалось, что израильские военные зафиксировали запуск ракеты с ливанской территории, но не стали включать сигнал воздушной тревоги.
Телестанция связывает вылазку на границе с эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. В мае 2021 года боевики из радикальных группировок в лагере палестинских беженцев Рашидия под Тиром неоднократно обстреливали северные районы Израиля.
Ливанские военнослужащие и миротворцы из Временных силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), размещенные на границы, обнаружили ракетные установки, из которых велся обстрел, но не смогли задержать нарушителей режима прекращения огня.