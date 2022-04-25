Число прибывших в Россию беженцев из Украины и с Донбасса приблизилось к 1 млн

«По данным на утро понедельника, в Россию с Украины и из Донбасса прибыло более 974 тыс. человек, включая 178 тыс. детей», — сказал собеседник агентства.
Среди прибывших почти 268 тыс. граждан России, 540 тыс. человек — граждан ДНР и ЛНР, еще 166 тыс. — граждане других стран. В 490 пунктах временного размещения в 48 регионах РФ находятся свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Остальные разместились у родственников или в частном порядке. В 17 регионах для детей налажен учебный процесс. Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей от России получили более 117 тыс. человек. Медицинская помощь оказана 29 тыс. человек, коронавирус выявлен почти у 4 тыс. человек.
Одновременно на Украину и в Донбасс доставляется гуманитарная помощь. Уже перевезено 12,4 тыс. тонн грузов.
В связи с ситуацией с вынужденными переселенцами в восьми регионах РФ и двух районах введен режим чрезвычайной ситуации.