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09:42 (мск), источник: ТАСС

МО Турции сообщило о завершении первой фазы операции на севере Ирака

АНКАРА, 25 апреля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил о завершении первой фазы операции против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

«Первая фаза завершена. Наши военные добрались до мест, куда должны были прибыть, и до территории, которую они будут контролировать. Нужно подчеркнуть, что захваченные цели — это первый этап этой стадии», — сказал он в интервью газете Hurriyet, опубликованном в ночь на понедельник.

В ночь на 18 апреля ВС Турции начали новую военную операцию против членов Рабочей партии Курдистана на севере Ирака, в ней задействованы ВВС страны и отряды спецназа. Министр национальной обороны Турции Акар заявил, что поставленные на первом этапе операции цели достигнуты. Он также добавил, что единственной целью турецких военных является ликвидация террористов. МИД Ирака назвал действия Анкары «неприемлемыми и подрывающими суверенитет» арабской республики.

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