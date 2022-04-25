Химики разработали металлические «наноайсберги»Новый способ синтеза высокоактивных металлоуглеродных катализаторов изобрели ученые из Санкт-Петербургского государственного университета с коллегами из других институтов
Фоторепортажи
10Африканский поток: в ЮАР продолжаются разрушительные наводнения
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
11:07 (мск), источник: © РИА Новости

«Панцирь-С» сбил украинскую «Точку-У» над Чернобаевкой

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские ПВО за прошедшие сутки сбили 13 украинских беспилотников, одну ракету комплекса «Точка-У» и 18 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межурино, Балаклея, Бородояркое, Невское Харьковской области, а также Высокое и Чернобаевка Херсонской области. Кроме того, зенитным ракетно-пушечным комплексом “Панцирь-С” в воздухе над Чернобаевкой сбита украинская ракета “Точка-У” и 18 снарядов реактивной системы залпового огня», — сообщил он.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Мариуполя.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ
В Крыму рассказали, чего панически боится Киев
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
Пушилин пообещал, что Мариуполь после восстановления станет лучше, чем был
Авиация ВКС России уничтожила 150 украинских националистов
ВКС России под Одессой вывели из строя арсенал с оружием из США и Европы
Сотрудники госбезопасности ЛНР нашли документы о взаимодействии ОБСЕ с ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь