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11:02 (мск), источник: Известия

ВС РФ уничтожили объекты по производству топлива в Кременчуге

Вооруженные силы России уничтожили объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере города Кременчуг. Об этом 25 апреля сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины: три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, три склада боеприпасов в районах Барвенково и Новая Дмитровка в Харьковской области. Он отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 56 военных объектов.

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