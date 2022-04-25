ВС РФ уничтожили объекты по производству топлива в Кременчуге

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», — сказал Конашенков.
Также, по его словам, в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины: три опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, три склада боеприпасов в районах Барвенково и Новая Дмитровка в Харьковской области. Он отметил, что оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 56 военных объектов.